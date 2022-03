FACTCHECK: Ruim 63.000 woningen in Nederland staan langdurig leeg

Tijdens een bijeenkomst in februari in Den Haag stelt GroenLinks-leider Jesse Klaver dat er in Nederland ongeveer 63.000 woningen leeg staan. Als oplossing voor het leegstandsprobleem in Nederland draagt hij een leegstandsbelasting aan, vergelijkbaar met de belasting die wordt geheven in Vancouver, Canada. Daar zou de leegstand als gevolg van deze belasting gedaald zijn met 25 procent. Uit onderzoek van het ANP, Nieuwscheckers en Pointer blijkt dat Klavers beweringen kloppen.