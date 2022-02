De Tweede Kamer komt maandag terug van reces om met premier Mark Rutte, buitenlandminister Wopke Hoekstra en defensieminister Kajsa Ollongren te debatteren over de oorlog in Oekraïne. Dat debat zou vorige week donderdag plaatsvinden, maar omdat Rusland toen net Oekraïne was binnengevallen werd het op verzoek van het kabinet verplaatst. Sindsdien is er veel gebeurd.