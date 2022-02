RIVM houdt na meldingen radioactiviteit Tsjernobyl in de gaten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt de radioactieve situatie rondom Tsjernobyl in de gaten, nadat het instituut meldingen had gekregen van hogere stralingsniveaus in dit gebied in het noorden van Oekraïne. In 1986 ontplofte een van de reactoren van de kerncentrale in Tsjernobyl. Vanwege de hoge stralingsniveaus is het gebied sindsdien beperkt toegankelijk. Het is onduidelijk of de meldingen van verhoogde radioactiviteit kloppen.