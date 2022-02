Kwart van jongeren in jeugdhulpinstelling maakt fysiek geweld mee

Ongeveer een kwart van de jongeren die verblijft in jeugdhulpinstellingen heeft fysiek geweld meegemaakt en bijna de helft verbaal geweld. Dat schrijft de staatssecretaris van Volksgezondheid Maarten van Ooijen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer, op basis van onderzoek waarbij jongeren gevraagd is naar hun gevoel van veiligheid in de jeugdzorg. Er is daarbij niet uitgesplitst of het gaat om verbaal of lichamelijk geweld vanuit hulpverleners of door jongeren onderling.