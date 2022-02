Kaag: oppassen dat steun Kiev niet in handen verkeerd regime komt

De snel op elkaar volgende ontwikkelingen in Oekraïne maken beslissingen over steunmaatregelen moeilijker. Dat zei minister Sigrid Kaag (Financiën) in Parijs waar ze vrijdag met haar Europese collega’s over de situatie sprak en de gevolgen van de Russische invasie voor de EU. „Het is heel naar om over sancties instellen te praten terwijl de Russische troepen al in Kiev stonden. Je wil niet een verkeerd regime ondersteunen.”