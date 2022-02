ING merkt dat er extra veel cashgeld uit de muur wordt gehaald in Polen. De vraag naar contanten bij geldautomaten en bankkantoren is fors gestegen, heeft topman Brunon Bartkiewicz van ING Bank Śląski gezegd in een interview met zakennieuwssite Business Insider Polska. ING Bank Śląski is de Poolse dochter van het financiële concern.