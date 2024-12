Kennisinstituut: kwart Nederlanders maakt driekwart vliegreizen

De helft van alle inwoners heeft volgens het KiM in deze periode helemaal niet gevlogen. De andere helft nam vooral het vliegtuig om op vakantie te gaan, voor een stedentrip of om familie of vrienden te bezoeken.

Daarnaast noemt het kennisinstituut 13 procent van de inwoners een veelvlieger. Zij hebben drie of meer vliegreizen per jaar gemaakt. Dit waren voornamelijk hogeropgeleiden, mensen tussen de 25 en 29 jaar en Nederlanders met een hoog inkomen van meer dan 165.000 euro per jaar. Dit komt volgens het KiM doordat sommige mensen in deze groep meerdere keren per jaar op zakenreis gaan.

Verder gaf 77 procent van de ondervraagden aan in de toekomst te zullen vliegen. De rest noemde vliegschaamte de belangrijkste reden om dit niet te doen, niet met het vliegtuig reizen om de impact ervan op het milieu of het klimaat. Ook zou het voor veel mensen te duur zijn.