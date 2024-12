Scholz roept Duitse bedrijven op tot meer investeringen Oekraïne

„Als je investeert in Oekraïne vandaag en de jaren die komen dan investeer je in een toekomstig EU-lid”, zei de bondskanselier. „Na de oorlog zullen we groeicijfers en ontwikkelingsmogelijkheden zien in Oekraïne die we alleen kennen van de landen in Centraal- en Oost-Europa die lid zijn geworden van de EU in de afgelopen twintig jaar.”

Volgens Scholz zijn er nu ongeveer 2000 Duitse ondernemingen actief in Oekraïne. „Veel van die bedrijven hebben plannen voor meer investeringen. Ze helpen de wederopbouw van het land.”

De bedrijfstop werd ook bijgewoond door de Oekraïense premier Denys Sjmyhal. Hij riep tot nauwere samenwerking met Duitsland op het gebied van digitale technologie, landbouw, defensie en energie.

Sjmyhal zei ook dankbaar te zijn dat geen enkel Duits bedrijf het land heeft verlaten na de Russische invasie in 2022 en ook dat Oekraïne reserves aan zeldzame grondstoffen en grote ondergrondse opslagcapaciteiten voor aardgas heeft, waar Europa gebruik van kan maken.