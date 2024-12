Meer bedrijven failliet in november

Economie

Het aantal faillissementen is in november weer toegenomen, na een daling in oktober. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden vorige maand negentien bedrijven meer failliet verklaard dan in oktober. Dat is een stijging van 6 procent. De trend van het aantal faillissementen is volgens het CBS al ruim twee jaar stijgend. In de eerste elf maanden van 2024 zijn ongeveer een derde meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode een jaar eerder.