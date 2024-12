Techgraadmeter Nasdaq voor het eerst boven 20.000 punten

De inflatie in de grootste economie ter wereld kwam in november volgens verwachting uit op 2,7 procent, tegen 2,6 procent in oktober. Zonder de sterk schommelende prijzen van voeding en energie bleef de inflatie conform verwachting onveranderd op 3,3 procent.

De Nasdaq klom 1,8 procent tot 20.034,89 punten, geholpen door koerswinsten voor grote techbedrijven als Nvidia, Amazon en Google-moeder Alphabet tot 5,5 procent. Tesla ging bijna 6 procent vooruit. De brede S&P 500 won 0,8 procent tot 6084,19 punten en de Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 44.148,56 punten.

General Motors (GM) daalde 1,3 procent, na de aankondiging van de autofabrikant om te stoppen met de ontwikkeling van een volledig zelfrijdende robotaxi. Als redenen noemt GM de aanzienlijke tijd en financiële middelen die nodig zijn voor het opschalen van de productie van de robotaxi en de toegenomen concurrentie op de markt. Het dochterbedrijf dat aan de robotaxi werkte, Cruise, wordt samengevoegd met andere afdelingen. GM zal de technologie achter de zelfrijdende auto’s gebruiken in modellen van zijn automerken Chevrolet, Cadillac en Buick.

GameStop werd 7,6 procent meer waard. De verkoper van videogames boekte afgelopen kwartaal weer winst dankzij kostenbesparingen, na een verlies in dezelfde periode een jaar geleden.

Walgreens Boots Alliance verloor 5,6 procent. De apothekersketen steeg een dag eerder nog bijna 18 procent door overnamespeculatie. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde op basis van ingewijden dat Walgreens in gesprek is om zichzelf te verkopen aan investeerder Sycamore Partners. Als de overname doorgaat zal Walgreens van de beurs worden gehaald.

De euro was 1,0495 dollar waard, tegen 1,0510 dollar bij het slot van de Europese handel. Een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent duurder op 70,34 dollar. Brentolie kostte 1,9 procent meer op 73,59 dollar per vat.