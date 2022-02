Kamerfracties: scherper cameratoezicht in slachthuizen nodig

Partijen in de Tweede Kamer reageren met weinig begrip voor de problemen met Nederlandse varkensslachthuizen waar Varkens in Nood woensdag mee naar buiten kwam. Oppositiepartijen SP en GroenLinks dringen erop aan dat er meer vaart wordt gemaakt met cameratoezicht in de slachthuizen. Ook coalitiepartijen D66 en VVD dringen erop aan dat in alle slachthuizen verplicht cameratoezicht komt en inspecteurs die centraal kunnen inzien.