Schendt de Nederlandse staat de vertrouwelijke relatie tussen advocaat en cliënt of worden hun ‘geheime’ e-mails op de juiste manier behandeld? Over die vraag buigt de rechtbank in Den Bosch zich na het kort geding van dinsdag, waarin het Amsterdamse advocatenkantoor Stibbe eist dat het Openbaar Ministerie stopt met de manier waarop wordt omgesprongen met mails tussen advocaten en cliënten.