Consumenten die een abonnement hebben op een videostreamingdienst zoals Netflix, Videoland of Disney+ delen hun inloggegevens steeds vaker. Reden daarvoor is de prijs: het combineren van abonnementen kost per maand al snel een paar tientjes. Met name jongeren doen dit, omdat ze minder reguliere televisie kijken, meldt vergelijkingswebsite Pricewise.