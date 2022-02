De politie in de Canadese hoofdstad Ottawa heeft zaterdag het gebied bij het parlement schoongeveegd waar al weken wordt gedemonstreerd. Nadat vrijdag al meer dan honderd arrestaties werden verricht, zetten agenten zaterdag onder meer pepperspray en flitsgranaten in om een einde te maken aan het ‘vrijheidskonvooi’. In twee dagen zijn 170 mensen aangehouden, heeft de politie bekendgemaakt.