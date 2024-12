IAEA veroordeelt droneaanval en trekt niemand terug uit Oekraïne

De aanval was niet ver van het front op gebied dat in handen is van Oekraïne. Volgens Rusland hebben Oekraïners de aanval uitgevoerd. Grossi liet zich niet uit over de vraag wie de drone zou hebben afgevuurd. Daar zijn volgens hem geen sporen en geen bewijzen van gevonden.

Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar al sinds de grootschalige Russische inval in februari 2022 van beschietingen op en rond de kerncentrale die de grootste van Europa is. Die ligt ten zuidwesten van de stad Zaporizja en werd 4 maart 2022 door de Russen ingenomen.

Het bestuur van het IAEA veroordeelde ook Russische „onacceptabele aanvallen” eind november op het netwerk van de Oekraïense stroomvoorziening. Dat stroomnetwerk is ook nodig om de kerncentrales veilig te houden.