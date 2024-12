Doorvoer cocaïne via West-Afrika naar Europa groeiend probleem

Buitenland

In EU-verband moet meer worden samengewerkt om op te treden tegen landen die cocaïne produceren en landen die de cocaïne doorvoeren, vindt justitieminister David van Weel. Volgens hem is Ecuador momenteel een van de grootste doorvoerlanden van cocaïne naar Europa. De doorvoer van cocaïne via West-Afrika is „een van de grote nieuwe aandachtspunten” en „een probleem”, zei de minister in Brussel waar hij onder meer heeft overlegd met de Europese kopgroep tegen georganiseerde misdaad.