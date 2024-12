FBI-informant schikt met justitie in nepinformatiezaak over Biden

Smirnov zou valse verklaringen hebben afgelegd aan zijn contact bij de FBI over de betaling van 5 miljoen dollar (ruim 4,7 miljoen euro) aan smeergeld. Hij heeft volgens onder meer ABC News en The New York Times afgesproken dat hij daaraan schuld bekent. Ook zou hij bekennen in een andere zaak rond belastingontduiking.

Volgens de Amerikaanse media is afgesproken dat Smirnov bereid is vier tot zes jaar de gevangenis in te gaan voor het verstrekken van valse gegevens aan een overheidsdienst. Volgens ABC betaalt hij ook zo’n 675.000 dollar terug in de belastingzaak. Een federale rechter moet nog akkoord gaan met de overeenkomst. Die kijkt daar mogelijk volgende week al naar.