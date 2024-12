Moeten christenen blij zijn met de val van Assad?

In deze aflevering van RDactueel bespreekt Gijsbert Bouw met Richard Donk, Jacob Hoekman en Aline de Bruin de onverwachte val van het Assadregime in het buurland van Israël. Ze analyseren hoe de opmars van rebellen tot deze historische omwenteling heeft geleid. Daarnaast bespreken ze de mogelijke gevolgen voor de christelijke minderheden in Syrië, die vrezen voor hun positie onder het nieuwe bewind van HTS, een groep met wortels in Al Qaida. Ook wordt gekeken naar de bredere impact op de geopolitieke verhoudingen in het Midden-Oosten, met de zogeheten As van Verzet, en de toekomst van Israël, dat deze ontwikkelingen nauwlettend volgt.