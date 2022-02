Even niet het bos in, er wordt gezaagd om paden vrij te krijgen

Op veel plaatsen in het land zijn medewerkers van Staatsbosbeheer in de weer met zagen om paden vrij te krijgen. Zo ligt op de Veluwe volgens een woordvoerster van de dienst „op ieder bospad wel een boom om”. Ook in Flevoland, waar het volgens haar nog steeds hard waait, is behoorlijk wat omgegaan. Staatsbosbeheer adviseert mensen om even niet het bos in te gaan, er wordt namelijk volop gezaagd. „Pak liever de heide, of duinen of uiterwaarden als je de natuur in wilt”, aldus de woordvoerster.