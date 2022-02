Herstel spoor aan de gang, mogelijk tot in de middag geen treinen

Medewerkers van ProRail zijn zaterdagochtend vroeg druk bezig met de schade die storm Eunice heeft aangericht aan het spoor. Door storm Eunice zijn op veel trajecten bomen gevallen of is schade aan bovenleidingen. Op Twitter spreekt de spoorbeheerder van „enorme schade”. NS waarschuwt treinreizigers dat ze er rekening mee moeten houden dat het mogelijk tot in de middag kan duren voordat treinen weer rijden. „Plan uw reis kort voor vertrek”, stelt NS op de website.