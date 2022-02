De rechtbank in Rotterdam doet vrijdag uitspraak in de strafzaak tegen ‘jihadbruid’ Angela B. (26), die volgens het Openbaar Ministerie zes jaar deel heeft uitgemaakt van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). De tot de islam bekeerde B., afkomstig uit Soest, reisde in 2014 af naar Syrië en is getrouwd geweest met drie IS-kopstukken.