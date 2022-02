Voor de rechtbank in Den Haag heeft het Openbaar Ministerie donderdag twaalf jaar cel geëist tegen de 76-jarige Afghaan Abdulrazaq R. Volgens justitie is de man in werkelijkheid Abdul Razaq A., in de jaren tachtig gevreesd commandant van de Pul-e-Charkhi gevangenis in de Afghaanse hoofdstad Kabul. In die hoedanigheid zou hij zich jarenlang schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdrijven.