FIN wil apart onderzoek naar Indonesisch geweld

De Federatie Indische Nederlanders (FIN) wil dat er een apart, onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar het Indonesische geweld tijdens de dekolonisatieperiode. Volgens de FIN is het Nederlandse geweld nu uitvergroot, terwijl het door de Indonesiërs gebruikte geweld is „afgedaan met een deelonderzoek.” Dat zegt voorzitter Hans Moll van de federatie in een reactie op het rapport Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945 - 1950, dat donderdag is gepresenteerd.