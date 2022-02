Veteranen Platform teleurgesteld over onderzoek dekolonisatie

Het Veteranen Platform is teleurgesteld over de eenzijdige focus die het onderzoek Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945 - 1950 legt op het Nederlandse geweld. De suggestie wordt gewekt dat de krijgsmacht als instituut haar boekje te buiten ging, terwijl het (excessief) geweldsgebruik van de tegenpartij wordt gebracht als reactief geweld van een vrijheidsstrijder, aldus het platform in een reactie.