De kritiek die Hugo de Jonge in december als minister van Volksgezondheid uitte op een concept-rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de corona-aanpak is „feitelijk niet waar”. Dat zegt OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem tegen Nieuwsuur. De OVV presenteerde woensdag de uiteindelijke versie van het rapport, en publiceerde ook de brief van De Jonge aan Dijsselbloem.