Storm Dudley zorgt voor omgewaaide bomen en auto in greppel

Storm Dudley zorgt woensdagavond voor stormschade op verschillende plekken in het land. In Maassluis is een boom op een rijdende auto gewaaid op de Rozenlaan. Twee inzittenden moesten door de brandweer uit de auto worden bevrijd en zijn gewond overgebracht naar het ziekenhuis. In het Noord-Hollandse Oudkarspel belandde een auto in de greppel langs de Westelijke Randweg door de harde wind. De bestuurder raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis, aldus NH Nieuws.