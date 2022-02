Het gerechtshof in Amsterdam mag het Openbaar Ministerie niet zomaar laten wegkomen met de mededeling dat inlichtingendiensten AIVD en MIVD geen informatie met de buitenwereld kunnen delen over de mogelijke rol van Iran bij de moord op Ali Motamed in 2015. Dat vinden de advocaten van vermeend moordmakelaar Naoufal F. Zij riepen het hof woensdag in hoger beroep „met klem” op daarmee „geen genoegen” te nemen.