Ministers G7 bijeen over Oekraïne in marge Münchenconferentie

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 gaan tijdens een veiligheidsconferentie in München praten over de crisis rond Oekraïne. Gastvrouw Annalena Baerbock zal als Duitse minister de vergadering zaterdag leiden. De G7 is een groep van zeer invloedrijke westerse geïndustrialiseerde landen. De leden zijn Duitsland, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan en de VS. De EU schuift ook aan maar is officieel geen lid.