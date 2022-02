Werkgevers willen nu langetermijnblik van regering

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tevreden dat er nog deze week verregaande versoepelingen komen van de coronamaatregelen. Tegelijkertijd stellen de ondernemersorganisaties dat het zaak is dat er ook een langetermijnvisie op corona wordt ontwikkeld. Daarmee moet worden gezorgd dat er nooit meer een lockdown nodig is, maar ook moet er aandacht worden besteed aan oplossingen voor de financiële problemen van ondernemers in getroffen sectoren.