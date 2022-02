De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is blij dat de regels voor groepsgrootte in het hoger onderwijs worden verruimd. Voorzitter Ama Boahene: „Bij grotere opleidingen komen colleges met meer dan 75 studenten regelmatig voor. Voor die studenten is veel onderwijs de afgelopen tijd nog online geweest. Het is goed nieuws dat daar nu een einde aan komt.”