Meer dan 4000 zorgmedewerkers melden zich met langdurige Covid

Bij een meldpunt van vakbond FNV hebben zich tot nog toe ruim 4000 zorgprofessionals aangediend die kampen met langdurige klachten na een coronabesmetting. De bond dringt bij de politiek aan op snelle maatregelen om het inkomensverlies van een deel van deze mensen te compenseren. „De tijd dringt voor deze mensen, die geheel of gedeeltelijk dreigen te worden afgekeurd en nu al te maken hebben met fors inkomensverlies”, schrijft vicevoorzitter Kitty Jong aan de Tweede Kamer. De brief is ook naar de ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Conny Helder (Langdurige Zorg) gegaan.