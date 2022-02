Het verbod op ongerichte gokreclames moet dit keer echt van de grond komen

Waar in de vorige kabinetsperiodes vooral de risico’s bepalend zijn geweest voor de invulling van het gokbeleid, acht ik thans een meer eigentijdse benadering van dit beleidsveld wenselijk, schreef toenmalig VVD-staatssecretaris Fred Teeven in april 2011 aan de Tweede Kamer. Het resultaat van die benadering was een nieuwe gokwet, die na langdurig parlementair debat op 1 april vorig jaar in werking trad. Als gevolg daarvan hebben elf gokbedrijven sinds 1 oktober een vergunning voor het aanbieden van internetgokspelen.