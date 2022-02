Vierdaags protest tegen fossiele investeringen pensioenfonds PFZW

Maatschappelijke organisaties protesteren vier dagen lang voor de deur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) tegen investeringen in fossiele brandstoffen. Vrijwilligers van onder meer Amnesty International, Cordaid, Fossielvrij NL, Greenpeace, Extinction Rebellion, Milieudefensie en Oxfam Novib lossen elkaar af in een ‘protestestafette’ met spandoeken tegen fossiele beleggingen. Ook deelnemers in het pensioenfonds sluiten aan.