Recept: Kippensoep

Dezer dagen lijkt het –met enige overdrijving gesproken– wel alsof half Nederland in de lappenmand zit. In de familie, in de kerk, in de buurt: overal zijn mensen ziek. Mijn eerste reflex als ik van ziekte in een nabij huishouden hoor: zal ik aanbieden boodschappen te halen? Want gezond eten is altijd belangrijk, maar zeker als er een virus rondgaat. Er zijn blijkbaar meer mensen die zo denken, want het doen van boodschappen blijkt vaak snel geregeld. Buren of familie springen in, en anders is laten bezorgen ook een mogelijkheid.