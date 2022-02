Recept: Captain’s dinner

Het zou zomaar kunnen dat een goed­gevulde voorraadkast in deze tijd weer meer gewaardeerd wordt. Al waren supermarkten, bakkers, slagers en groentezaken ook tijdens de hardste lockdown gewoon open, menigeen zal toch de frequentie van winkelbezoek hebben beperkt. Of tot nul hebben teruggebracht door over te stappen op het laten bezorgen van boodschappen. Dat je niet van tevoren weet of en wanneer je eventueel in quarantaine moet is een extra reden om ervoor te zorgen dat er voldoende min of meer houdbare levensmiddelen in huis zijn.