Het is niet iets waar je meteen bij stilstaat als je je oer-Hollandse volkoren sesambrood ophaalt bij de bakker, maar dat sesamzaadje dat de korst van het brood opvrolijkt heeft al een hele reis afgelegd. De sesamplant groeit in tropisch en subtropisch gebied en komt van oorsprong uit Afrika. Maar ook in India, Zuid-Amerika en in de Arabische wereld wordt sesam al honderden jaren verbouwd, vaak vooral om de olie.