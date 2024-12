Recept: desserttaart met citroen en limoen

Consument Recept

Een van mijn vroegste herinneringen is het zogenaamde kinderkerstfeest. Spannend was dat, maar ook iets om naar uit te zien. Voor in de kerk gaan staan en daar als zesjarige zonder haperingen een uit het hoofd geleerde tekst uit Micha 5 opzeggen – dat was eng. „En gij, Bethlehem Efratha…” Maar je wist dat er aan het eind van de bijeenkomst een beloning wachtte. Een boekje én een zak gevuld met snoep, chocola, koekjes en een –in mijn kinderogen– reusachtige, geurige sinaasappel. Helemaal voor jezelf alleen.