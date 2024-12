Paddenstoelenpasta met knolselderij

Eerlijk gezegd heb ik een hekel aan vragen in de categorie ”lievelings”. Mijn lievelingseten? Te veel. Lievelingskleur? Ik hou juist van kleuren bij elkaar. Maar die lievelingsgroente, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Want hoe zou het in de keuken moeten zonder de ui? Je strooit ui rauw op je frikandel speciaal (toen ik mijn kroost daaraan herinnerde, steeg de ui meteen in achting), je kunt er fantastische soep van maken, je kunt ui bakken… Maar vooral: in haast elk gerecht zorgen uien voor extra pit en diepte. Niet gek dus, dat de woorden „Pel en snipper een ui” in zo veel recepten zijn terug te vinden.

Ook de pastasaus van deze week start met uistukjes. Ze krijgen de tijd om langzaam gaar te worden onder een rondje bakpapier. Een cartouche, in keukentermen. In dit geval zorgt het geïmproviseerde dekseltje dat er niet te veel vocht verdampt, waardoor de ui rustig kan smoren. Overigens is de hoofdrol in dit recept –dat in kleine porties als feestelijk voorgerechtje kan dienen– uiteindelijk weggelegd voor de knolselderij en de paddenstoelen. Want zo is de ui: een onmisbare smaakmaker die niet op de voorgrond hoeft te staan.