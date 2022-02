Als de stikstofuitstoot in Nederland niet in een sneller tempo wordt gereduceerd, dreigen veertien beschermde natuurgebieden verloren te gaan of onherstelbare schade op te lopen. Die conclusie trekt Greenpeace op basis van een studie door ecoloog Roland Bobbink en collega’s van onderzoekcentrum B-WARE en de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze deden dit onderzoek in opdracht van de milieuorganisatie.