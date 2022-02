Ik heb een gruwelijke hekel aan carnaval. Dat heeft te maken met het feit dat ik niet kan begrijpen dat mensen zich in het openbaar zo kunnen laten gaan onder invloed van alcohol. Want laten we eerlijk zijn: carnaval en alcohol zijn zo ongeveer synoniemen. Ik zou nog iets van dat rare feest begrijpen als al die hossende en drinkende deelnemers ná carnaval ook echt tot Pasen gingen vasten. Maar daar is bij de overgrote meerderheid geen sprake van, vrees ik.