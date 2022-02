Bedrijven in havens rond Rotterdam mogen meeuwen wegjagen

Grote aantallen meeuwen in de havens van Rotterdam, Dordrecht en Alblasserdam zorgen voor veel overlast voor daar gevestigde bedrijven. De vogels zijn soms ook agressief naar mensen, wat in een omgeving waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen zeer ongewenst is. De provincie Zuid-Holland staat daarom voor de komende vijf jaar toe dat bedrijven de vogels verjagen of hun nesten verplaatsen. Het bewerken van nesten zodat de eieren niet uitkomen, zoals eerder wel gebeurde, is niet toegestaan omdat het niet zo goed gaat met de zilvermeeuw.