Heerma (CDA) wil onderzoek naar gevolgen aanvallen in Kamer

Welke gevolgen hebben persoonlijke aanvallen in het parlement? Die vraag wil Pieter Heerma, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, graag beantwoord zien. Hij wil dat de relatie tussen dreigend taalgebruik in de Tweede Kamer en bedreigingen aan het adres van politici „in beeld” wordt gebracht. „Die kennis geeft een objectieve grond om haatpraat effectief te weren en een grens te trekken”, schrijft de christendemocraat in een opiniestuk in de Volkskrant.