Mensen die besmet zijn met corona hoeven mogelijk minder lang in zelfisolatie, zegt minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in de talkshow Beau. Nu is die periode nog minstens een week, maar omdat men minder lang ziek is door de omikronvariant zou dit mogelijk korter kunnen. Het is aan het RIVM om dit te beoordelen, aldus Kuipers.