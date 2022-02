Als de horeca vanaf komende week weer tot 01.00 uur open mag blijven, dan is dat goed voor de gewone cafés en restaurants. Voor de nachthoreca „betekent dit niets”, stelt voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een eerste reactie. „De overheid doet nu of ze daar ook wat voor betekent, maar dat is niet zo.”