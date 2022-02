Natuurbeschermers willen geen loopevenement in broedseizoen

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) wil dat de provincie Gelderland geen vergunning en geld geeft voor een hardloop- en klauterevenement in mei. Voor het evenement op 14 en 15 mei door de bossen rond Beek en Nijmegen hebben zich al 8500 deelnemers ingeschreven, terwijl het in die tijd volop broedseizoen is en veel zoogdieren jongen hebben. VNC is bovendien bang dat het zeer kwetsbare stuwwallenlandschap bij Beek onherstelbare schade oploopt, terwijl natuur in Nederland sinds het begin van de coronapandemie toch al veel te zwaar is belast.