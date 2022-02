Parijse politie verbiedt truckersprotest

Het hoofd van de politie in Parijs heeft demonstraties met vrachtauto’s en andere voertuigen in de stad verboden van 11 tot 14 februari. In Frankrijk zijn vrachtrijders onderweg naar Parijs om er zaterdag en zondag tegen de coronamaatregelen te demonstreren naar het voorbeeld van de Canadese truckers die eind januari naar de hoofdstad Ottawa trokken met hun ‘vrijheidskonvooien’. Woensdag vertrokken er vrachtauto’s uit het zuiden, donderdag gaan er vooral in het westen betogers op pad naar Parijs en vrijdag betogers uit het noorden en oosten van het land.