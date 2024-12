HRW: wandaden Malinees leger tegen burgers na vertrek VN-troepen

HRW telde het afgelopen jaar zeker 32 burgerdoden en vier verdwijningen door aanvallen van het Malinese leger en Wagner. Ook zouden ze minstens honderd huizen hebben platgebrand tijdens militaire operaties.

De islamitische groepen, gelieerd aan Al Qaeda en Islamitische Staat, hebben volgens HRW minstens 47 burgers geëxecuteerd. De organisatie heeft „geloofwaardige berichten” over nog eens honderden doden, maar die zijn lastig te verifiëren.

De laatste VN-troepen vertrokken op 31 december 2023 op verzoek van de Malinese regering. HRW stelt dat sindsdien niet alleen het aantal misdaden tegen burgers is toegenomen, maar dat het ook veel moeilijker is geworden voor de organisatie om dat in beeld te krijgen.