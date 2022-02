Professionals die werken in of schrijven over de aanpak van seksuele uitbuiting van kinderen zouden daarbij de juiste terminologie moeten gebruiken, vinden de kinderrechtenorganisaties Defence for Children-ECPAT en Terre des Hommes. Volgens de organisaties is het gebruik van termen als kinderprostituee, loverboy, kindersekstoerist en pedofiel „verre van onschuldig”. Ze lanceren daarom een taalgids met richtlijnen.