Of het Outbreak Management Team (OMT) binnenkort een minder prominente rol gaat spelen in het adviseren van het kabinet over de corona-aanpak valt nog niet te zeggen. Dat meldt een woordvoerder van het RIVM desgevraagd. Een aantal OMT-leden sprak afgelopen tijd de verwachting uit dat de rol van de expertclub zal veranderen als de huidige besmettingspiek voorbij is.