Het college van burgemeester en wethouders in Eindhoven wil landgoed De Wielewaal aanschaffen voor 29 miljoen euro, zo bevestigt een woordvoerder van burgemeester John Jorritsma woensdag na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad. Het gaat om de voormalige residentie van Frits Philips, die volgens de krant nu het duurste woonhuis in de Benelux is geworden.